رئيس الجمهورية يتلقى تهاني ملك بريطانيا بمناسبة سبعينية الثورة

هنّأ ملك بريطانيا، شارل الثالث، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “نتوجه إلى فخامتكم والشعب الجزائري بصادق تهانينا بعيد ثورتكم المميز، وإذ أقدر العلاقة التي تربط بلدينا، أتمنى أن يواصلا العمل سويا وبشكل وثيق على القضايا العالمية الهامة. سواء في مجالات السلم والرفاه أو في قضايا البيئة والتغير المناخي، بما يعود بالنفع على أجيالنا المستقبلية”.