رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة دعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. المقرر عقدها بجدة، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتاريخ 19 ماي 2023.

وقد قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. بتسلم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.