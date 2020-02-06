رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة السعودية

تلقى اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لزيارة المملكة العربية السعودية.

‏وتسلّم الرئيس تبون الدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، الذي يزور الجزائر حالياً، وذلك خلال استقباله له.

‏وغرد الأمير فيصل بن فرحان، على تويتر “تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية”.