رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بادين وهذا ما جاء فيها

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جوزيف بايدن. بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى 59 لعيد الاستقلال.

وأكد الرئيس الأمريكي على رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخهما المتقاربين. وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة خاصة في ليبيا والساحل. متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا.

من جهته عبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم الشعب الجزائري عن خالص تهانيه في رسالة بعث بها الى نظيره الأمريكي. وللشعب الامريكي بمناسبة الذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. منوها بالتقدم الكبير المحقق لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين. ومؤكدا على إرادة الجزائر التامة في ترقيتها الى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة.