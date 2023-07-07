رئيس الجمهورية يتلقى رسالة شكر من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة من نظيره الفلسطيني محمود عباس.

تقدم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ببالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد المجيد تبون. على قراره بمنح مساهمة مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ومخيم جنين.

كما أعرب الرئيس عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق، على الدعم السياسي والاقتصادي. الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني. ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.

وأعرب الرئيس الفلسطيني لرئيس الجمهورية عن شكره الجزيل و عن شكر و عرفان ابناء الشعب الفلسطيني. على المساهمة المالية العاجلة التي قدمها لاعادة اعمار ما دمره الاعتداء الهمجي الاجرامي. الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على مدينة و مخيم جنين .

كما قال الرئيس الفلسطيني: “اننا نحفظ للجزائر وشعبها و حكومتها مواقفها الثابتة تجاهنا و دعمها السياسي. و الاقتصادي الذي تواصلون تقديمه نصرة للقضية الفلسطينية العادلة على طريق نيل الحرية و الاستقلال”.

وقد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في اعادة اعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن القرار جاء على إثر الاعتداء الهمجي الاجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، والذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل ولحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة.