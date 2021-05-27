رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة من أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص الرسالة: فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظكم الله، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتقدم لفخامتكم بخالص التقدير بمناسبة اعتماد فخامتكم للقرار الخاص باعتبار يوم 27 ماي من كل عام يوما وطنيا للكشاف الجزائري.ويعد هذا القرار قرارا تاريخيا في الذاكرة الكشفية العربية والعالمية لما فيه من تقدير فخامتكم لدور الحركة الكشفية في تربية الفتية والشباب ليصبحوا ذوي دور مؤثر في أوطانهم وتمكينهم من بناء عالم أفضل.

وإذ نتقدم لفخامتكم بالشكر والتقدير على ثقتكم بالحركة الكشفية فإننا نشيد بجهود جمعية الكشافة الإسلامية الجزائرية ونؤكد دعم المنظمة العالمية للحركة الكشفية للجمعية من أجل المزيد من التطور والنمو.وتفضلوا فخامتكم بقبول وافر تحياتي وتقديري.