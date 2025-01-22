رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، وفدا من ليبيا برئاسة حمزة عبد السلام الموكلي، مستشار الشؤون السياسية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.

وحسب بيان الوزارة، سلّم المبعوث الخاص إلى الأمين العام، رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي.

هذا وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.