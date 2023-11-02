الهجرة وذكرى اندلاع الثورة.. الرئيس تبون يتلقى رسالة من نظيره الألماني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير. حيث هنّأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية.

كما عبر الرئيس الألماني، عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجالات محورية أخرى. منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة. مبرزا الدور الجزائري الهام الساعي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع. لا سيّما مع انتخابها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.