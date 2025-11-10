إعــــلانات
رئيس الجمهورية يتلقى طلبا من الرئيس الألماني للعفو عن صنصال

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتلقى طلبا من الرئيس الألماني للعفو عن صنصال
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة.

وجاء هذا الطلب، نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، حيث اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وصرح الرئيس الألماني قائلا: “طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا”.

وبوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025 حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية.

