رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من أمير قطر وهذا ما دار بينهما

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، هنأ أمير دولة قطر، خلال المكالمة الهاتفية، الرئيس تبون، والشعب الجزائري، عشية عيد الأضحى المبارك، متمنيا المزيد من التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

ومن جهته شكر الرئيس، بذات المناسبة، أخاه أمير دولة قطر الشقيقة، على مشاعره النبيلة. مبادلاً إياه التهنئة متمنيا للشعب القطري الشقيق دوام الازدهار والهناء.

كما ثمن قائدا البلدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. واتفقا في هذا الإطار على لقاء يجمعهما، تتويجًا لمستوى هذه العلاقات الأخوية.