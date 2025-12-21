رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من ملك الأردن

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تبادل الرئيسان في المكالمة، الآراء حول الوضع السائد في العالم العربي بصفة خاصة والمستجدات في العالم.

واتفق الطرفان على لقاء مقبل يجمعهما للتعمق في كثير من القضايا لا سيما منها ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة هنأ الملك، رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بحلول العام الميلادي الجديد متمنيا دوام الخير للجزائر.

ومن جهته، هنأ رئيس الجمهورية أخاه الملك والشعب الأردني بالمناسبة نفسها متمنيا التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية.