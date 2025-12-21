إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من ملك الأردن

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من ملك الأردن
  • 799
  • 0

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تبادل الرئيسان في المكالمة، الآراء حول الوضع السائد في العالم العربي بصفة خاصة والمستجدات في العالم.

واتفق الطرفان على لقاء مقبل يجمعهما للتعمق في كثير من القضايا لا سيما منها ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة هنأ الملك، رئيس الجمهورية والشعب الجزائري بحلول العام الميلادي الجديد متمنيا دوام الخير للجزائر.

ومن جهته، هنأ رئيس الجمهورية أخاه الملك والشعب الأردني بالمناسبة نفسها متمنيا التقدم والازدهار للمملكة الأردنية الهاشمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6ZA0e
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer