رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس مكالمة هاتفية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فقد عبر له من خلال المكالمة، عن سعادته بعودته إلى الجزائر، حامدا الله على سلامته.

وبالمناسبة، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الجمهورية تبليغ تهانيه للشعب الجزائري بحلول السنة الجديدة.

ومن جهته تقدم الرئيس تبون بشكره الجزيل للرئيس المصري، معربا له عن تقديره لمشاعره النبيلة.

وطلب منه نقل تهانيه إلى الشعب المصري الشقيق بنفس المناسبة، متمنيا له كل الخير والإزدهار.