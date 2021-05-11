رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وهذا مضمونها

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المكالمة كانت فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى.

وخلال المكالمة تبادل الرئيسان الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل.

اين تطرق الرئيسان المسائل الإقليمية في من تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار.

وإتفق الطرفان على دعم مسار التسوية في ليبيا الشقيقة، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.