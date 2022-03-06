رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسباني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، امسية اليوم، مكالمة هاتفية، من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أعرب هذا الأخير، عن شكره للجزائر، كشريك موثوق في مجال الطاقة.

كما تطلّع إلى العمل على تطوير وتعزيز التعاون القائم، بين البلدين.

كما قدّم رئيس الوزراء الإسباني بالمناسبة تعازيه الخالصة للرئيس عبد المجيد تبون إثر وفاة طالب جزائري في أوكرانيا.

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