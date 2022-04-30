رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ليامين زروال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني،بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.

وجاء في بيان للرئاسة، “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من أخيه الفاضل والمحترم السيد ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.”

كما شكر الرئيس أخاه ليامين زروال، على مشاعره النبيلة، والصادقة، متمنّيا له، دوام الصحة والعافية.

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