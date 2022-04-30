رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ليامين زروال
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني،بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.
وجاء في بيان للرئاسة، “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من أخيه الفاضل والمحترم السيد ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.”
كما شكر الرئيس أخاه ليامين زروال، على مشاعره النبيلة، والصادقة، متمنّيا له، دوام الصحة والعافية.
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رئيس الجمهورية: إعداد قانون لتنظيم العمل النقابي
كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه أسدى تعليمات من أجل إعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بالنيابة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة بمناسبة اليوم العالمي للشغل. أنه “أسديت في هذا الإطار التوجيهات لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي. بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين. على أن يراعي مشروع القانون المواثيق والإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. والتمثيل الحقيقي للنقابات والإلتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال. بعيدا عن النزاعات السياسوية التي أغرقت العمل النقابي من روحه الحقيقية”.
كما دعا رئيس الجمهورية كل النقابات المهنية للعمال إلى إدراج حجم المسؤولية تجاه العاملات والعمال والمؤسسات والدور المنوط بها. خاصة وأن الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والإلتزام التام بالقوانين عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مطلبية.
وكشف رئيس الجمهورية في ذات السياق، إلى أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي نوليها إهتماما خاصا. ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية له. لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.
كما أشار رئيس الجمهورية، أن رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية أفضى الى توفير أكثر من 33 ألف منصب شغل. بالإضافة كذلك إلى إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ماقبل التشغيل يكرس الطابع الإجتماعي للدولة.