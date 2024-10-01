رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني.. هذا مضمونها 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تناول الطرفان، خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة.

كما أبلغ فخامة الرئيس الموريتاني، بهذه المناسبة، رئيس الجمهورية بأنه سيقوم بزيارة إلى دولة ليبيا الشقيقة. رفقة أخيه رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو. بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يونس المنفي، لتقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا.

من جهته، ثمّن الرئيس هذه الخطوة التي يقودها فخامة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا دونيس ساسو نغيسو، الرئيس الكونغولي المكلف بالمصالحة في الملف الليبي، لدى الاتحاد الإفريقي. متمنيا نجاح المصالحة بين الأشقاء الليبيين.