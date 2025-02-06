رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي .. وهذا مضمونها 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تطرق الطرفان خلال المكالمة لسبل بعث التعاون بين البلدين. إذ كان الحوار وديا وثريا، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري وكل الميادين، وكذا لقاءات رجال الأعمال.

كما تباحث الرئيسان المستجدات الإقليمية والدولية، وسجلا تطابق الرؤى حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين. وتمنيّا في السياق ذاته كل الاستقرار والتقدم للشعب السوري الشقيق.

وبالمناسبة، جدّد رئيس الجمهورية دعوته لنظيره التشيكي لزيارة الجزائر، التي قبلها هذا الأخير. إذ ستكون فرصة سانحة لانعقاد اللجنة المختلطة العليا الجزائرية التشيكية، وبحث سبل التقدم في كل الملفات التي تهم البلدين.