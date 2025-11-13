رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني وهذا مضمونها 

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عصر اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب بيان لمصالح لرئاسة الجمهورية، جدد الرئيس الألماني، خلال المكالمة، شكره العميق للالتفاتة الإنسانية للجزائر ورئيسها بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال.

وبالمناسبة ذاتها، تباحث الرئيسان حول العلاقات العميقة والصديقة التي تربط البلدين والتي هي اليوم جد إيجابية.

كما أشادا الرئيسان الجزائري والألماني في هذا الاتصال الهاتفي بمبدأ الاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الجزائرية الألمانية.