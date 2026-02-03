رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة وزراء إيطاليا

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، تطرق الطرفان خلال المكالمة إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا، والقمة المرتقبة الأوروبية -الإفريقية.

وبالمناسبة، تحادث الطرفان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والزيارة المقبلة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي للجزائر، المقررة بعد شهر رمضان الكريم. لتكون سانحة لتأسيس غرفة التجارة الجزائرية - الإيطالية التي اقترحتها رئيس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.