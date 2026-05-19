رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشادي

بقلم أسماء
تلقى، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، من  المشير محمد إدريس ديبي ايتنو، رئيس جمهورية تشاد الشقيقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الطرفان تطرقا إلى مختلف مشاريع التعاون القائمة بين البلدين. إلى جانب تبادل الزيارات بين الوفود الوزارية. لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع في الميدان، وفقا لما اتفق عليه الرئيسان.

