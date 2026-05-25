رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من سلطان عمان

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، هنأه فيها، ومن خلاله الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تقدم الرئيس تبون، بدوره، بأصدق التهاني إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق. وإلى الشعب العماني الشقيق، بذات المناسبة المباركة، متمنيا لسلطنة عُمان دوام الرخاء والازدهار.

كما اغتنم قائدا البلدين، هذه المناسبة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بدوام الأمن والطمأنينة للشعب العماني الشقيق. في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

