رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية، من رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، كانت المناسبة، سانحة لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين. حيث سجل الطرفان ارتياحهما التام بشأنها، في المجال الاقتصادي عموما والطاقوي خصوصا. كما استحسنا التقدم الذي يسجله مخطط (ماتيي).

ومن جهته شكر رئيس الجمهورية، جورجيا ميلوني، على عزائها له وللجزائر، بخصوص حريق مركز الطفولة المسعفة.