رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، هنأ الرئيس المصري، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في البيان:” تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنى له موفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار”.

وبدوره شكر الرئيس، نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا له عن أطيب تمنياته بالصحة والهناء وعن اخلص التهاني للشعب المصري الشقيق بالعيد السعيد في ظل المزيد من الرخاء والتقدم”.