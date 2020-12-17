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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد

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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد
بقلم نسرين محفوف

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، قيس سعيد.

وحسب رئاسة الجمهورية، عبر الرئيس التونسي عن اطمئنانه لتماثله للشفاء، وشكر الرئيس على مشاعره النبيلة

واتفق الرئيسان على الالتقاء فور عودة الرئيس تبون الى ارض الوطن-يضيف بيان رئاسة الجمهورية-.

وطلب الرئيس تبون من نظيره التونسي، تبليغ تحياته الخاصة ومشاعره الأخوية لكافة الشعب التونسي الشقيق.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أعرب رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد،  عن إرتياحه بعد تماثل الرئيس تبون للشفاء .

وقال قيس “الحمد لله على سلامة الأخ، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة عبد المجيد تبون و تعافيه من المرض”.

وأضاف “نسأل الله عز وجل أن يمتعكم و كافة الشعب الجزائري الشقيق بالصحة والعافية ويحميكم من كل شر وسوء”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936130

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