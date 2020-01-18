رئيس الجمهورية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا

يتوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركةغدا الاحد في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا.

وتعتبر هذه الزيارة أول خرجة لرئيس الجمهورية بعد إنتخابه رئيسا للجمهورية.

وتلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في مؤتمر برلين والذي سيخصص هذه المرة لمناقشة الأزمة الليبية.

وتلعب الجزائر دورا هاما في حل الأزمة الليبية، حيث سبق لها وأن استقبلت رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وممثلين عن قوات الخليفة حفتر.

وحثت الدبلوماسية الطرفين، على وقف إطلاق النار، وتغليب الحوار، حفاظا على مصلحة ليبيا وشعبها.