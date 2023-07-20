رئيس الجمهورية يتوجه إلى مقاطعة شنزان جنوب الصين

توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس، إلى مقاطعة “شنزان” جنوب الصين. وذلك في إطار مواصلة زيارة الدولة التي يجريها إلى هذا البلد الصديق منذ الاثنين الفارط.

ويذكر أن الرئيس تبون كان قد حل يوم الاثنين الفارط بالعاصمة الصينية بكين. في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى هذا البلد الصديق ويرافقه خلالها وفد وزاري هام.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية.