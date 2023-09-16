رئيس الجمهورية يتوجه إلى نيويورك

توجه، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما تأتي زيارة الرئيس تبون في إطار مشاركته بأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتي ستنطلق بداية من الثلاثاء المقبل. وكان في توديع رئيس الجمهورية كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن متوجها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية”. “للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.