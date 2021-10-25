رئيس الجمهورية يثمن المبادرة الرياضية لقدامى المنتخب الوطني احتفالا بذكرى 17 أكتوبر

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المبادرة التي قام بها قدامى لاعبي المنتخب الوطني، تخليدا لذكرى مجازر 17 أكتوبر.

ونشر رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة شكر وعرفان، جاء فيها: “تحية تقدير لنجوم فريقنا الوطني، القدامى، الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم المحن التاريخية للوطن رغم الغربة”.

وأضاف الرئيس تبون: “مبادرة رياضية سامية، تلك المباراة الاستعراضية المنظمة بـ”نانتير”، بفرنسا، من قبل التنظيم الجمعوي 17 أكتوبر 1961 تخليدا لذكرى المجازر”.

وختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالته هذه، مضيفا: “باسمي وباسم كل الجزائريين شكرا لكم”.