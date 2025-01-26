رئيس الجمهورية يثمن تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقدم أشغال صوامع تخزين الحبوب تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.

كما أمر الرئيس أيضا، بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بانتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.