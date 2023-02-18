رئيس الجمهورية يثمن روح التعاون بين الأشقاء من ممثلي الدول الإفريقية

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء من ممثلي الدول الافريقية. لتمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيله في فئة المقاعد غير الدائمة في هذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد.

كما جاء تصريح رئيس الجمهورية في كلمة القاها نيابة عنه ممثله في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة بأديس ابابا، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

في حين، جدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول على مجلس الأمن. تابعا “على النحو المعبر عنه في إعلان سرت”.

وفي سياق متصل أكد الرئيس تبون، على أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الأمن. مرتبط ارتباطا وثيقا مدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة.