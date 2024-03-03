رئيس الجمهورية يثمن موقف إيران الداعم للشعب الفلسطيني

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع نظيره الايراني أن العلاقات الجزائرية – الإيرانية تاريخية.

وقال رئيس الجمهورية “كان لنا حديث معمق بخصوص الاوضاع الدولية لا سيما الجرائم البشعة في قطاع غزة. تحدثنا على الانعكاسات السلبية للعدوان على غزة على السلم والأمن في الشرق الاوسط”.

وأضاف الرئيس تبون “الإبادة في غـزة تتم في ظل صمت وتواطؤ مخزي من طرف بعض الدول”.

واتفقت كل من الجزائر وإيران على تكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضية الفلسطينية.

وتابع رئيس الجمهورية في معرض تصريحاته “سجلنا باهتمام قرار محكمة العدل الدولية الخاصة بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأسديت شخصيا لبعثة الجزائر في الأمم المتحدة لطلب اجتماع طارئ بهذا الخصوص وستعقد اجتماعات أخرى”.