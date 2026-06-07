رئيس الجمهورية يثمّن جهود قطاع الأشغال العمومية ويشيد بتقدم المشاريع الاستراتيجية

ثمّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جهود عمال وإطارات قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسهم وزير القطاع باعتباره رجل ميدان، وأيضا الشريك الصيني، على الوتيرة العالية لإنجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية التي عرفت تقدما مهما على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أشاد رئيس الجمهورية بمشاريع السكك الحديدية ذات البعد الاستراتيجي. لا سيما الخط المنجمي الشرقي الممتد على مسار جبل العنق-بلاد الحدبة-تبسة، وصولا إلى عنابة. بالإضافة إلى المشاريع ذات البعدين الجهوي والقاري.

كما شجع منتسبي القطاع على مواصلة تحقيق نتائج ملموسة من حيث الجودة واحترام الآجال.