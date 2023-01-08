رئيس الجمهورية يثمّن قانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مضمون القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اعتبر رئيس الجمهورية هذا القانون قيمة مضافة وتعزيزا للنصوص القانونية، في مجال حماية حقوق الإنسان.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

بالإضافة الى عروض وزارية مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا ـ 46 بالمائة،

والتحضيرات لشهر رمضان المعظّم، لسنة 2023 وتحلية مياه البحر.