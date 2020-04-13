رئيس الجمهورية يجتمع باللجنة العلمية المشرفة على المتابعة العلمية لوباء كورونا

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رئيس الجمهورية يجتمع باللجنة العلمية المشرفة على المتابعة العلمية لوباء كورونا
بقلم نسرين محفوف

يجتمع في هذه الاثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باللجنة العلمية المشرفة على المتابعة العلمية لوباء كورونا.

وحسب رئاسة الجمهورية، يتم عقد الاجتماع في هذه الاثناء، بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

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