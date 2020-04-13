رئيس الجمهورية يجتمع باللجنة العلمية المشرفة على المتابعة العلمية لوباء كورونا
يجتمع في هذه الاثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باللجنة العلمية المشرفة على المتابعة العلمية لوباء كورونا.
وحسب رئاسة الجمهورية، يتم عقد الاجتماع في هذه الاثناء، بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=805159
-
ستقوم الجزائر بإنتاج أزيد من 700 ألف علبة من دواء هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا عبر ولايات الوطن.
كشف المدير العام لمصنع الأخضرية لصناعة الادوية "سي…
-
تمكنت عناصر فرقة الابحاث لكتيبة الدرك الوطني لاقليم دائرة معسكر، اليوم، من حجز كمية معتبرة من زيوت وشحوم السيارات مجهولة المصدر.
وجاء ذلك، في مداهمة لذات…
-
قام عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بتوقيف خمسة أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية،…
التعليقات (0)