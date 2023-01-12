رئيس الجمهورية يجتمع برئيس الكاف موتسيبي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الخميس رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي.

حيث كشف الرجل الأول في الكاف أن اجتماعه برئيس الجمهورية كان جيدا ومثمرا في نفس الوقت.

حيث قال خلال الندوة الصحفية التي يعقدها في هاته الأثناء:”اجتمعت قبل قليل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكان اجتماعا جيدا ومثمرا”.

ويُذكر أن موتسيبي متواجد في الجزائر لحضور افتتاح الشان بينما دشن تبون اليوم ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.