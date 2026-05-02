رئيس الجمهورية يجري اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سهرة اليوم السبت، اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

حيث سيبث اللقاء الليلة ابتداءً من التاسعة 21:00 على القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وخلال هذا اللقاء تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى زيارة البابا ليون الرابع عشر للجزائر. حيث أكد أن قداسة البابا لم يبلغه رسائل خاصة لأنه على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر.

كما أكد الرئيس تبون أن يجب وضع حد للخرافة التي تدعي أن المستعمر السابق هو من “خلق الجزائر”. مشيرا أن البابا صرح وقال أمام الملأ أن “الجزائر متجذرة في التاريخ إلى القديس أوغستين وقبل القديس أوغستين”.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اقتحام المرأة الميدان السياسي. ليس لأنها امرأة بل لأنها تملك أفكارا.

وبخصوص محاربة الفساد، قال الرئيس تبون “تخلصت من عصابة تقوم بتضخيم الفواتير وجدت نفسي في مواجهة عصابة أخرى تقلل الفواتير”.

وفي شق الانتخابات والجزائر على موعد هام مع الانتخابات التشريعيات التي ستجرى يوم 02 جويلية المقبل، قال رئيس الجمهورية “أمنع منعا باتا تدخل الادارة في جوهر الانتخابات”.

وفي رده حول سؤال بخصوص انسحاب الامارات العربية المتحدة من منظمة أوبك وأوبك+ قال رئيس الجمهورية أن هذا الانسحاب لا حدث.

والدولة العربية الركيزة الأساسية في أوبك هي المملكة العربية السعودية الشقيقة معلقا “انتهى الخطاب وطوي الكتاب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور