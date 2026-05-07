رئيس الجمهورية يجري بأنقرة محادثات مع نظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالعاصمة التركية أنقرة، محادثات ثنائية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وقد جرت هذه المحادثات بالمجمع الرئاسي لجمهورية تركيا عقب الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من قبل نظيره التركي.

وكان رئيس الجمهورية قد حل، أمس الأربعاء بأنقرة في زيارة رسمية لتركيا. مرفوقا بوفد وزاري هام. وتندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى جمهورية تركيا. في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.