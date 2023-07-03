 رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أجرى رئيس الجمورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية شملت 18 سفيراً و3 قناصلة عامين وقنصلين اثنين.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي تندرج هذه التعيينات في إطار مواكبة الجهاز الدبلوماسي للتغييرات الشاملة والجذرية التي تعيشها البلاد راهناً وجعله يتماشى والمتطلبات القائمة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج. وكذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.