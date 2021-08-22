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رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية للمدراء المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية للمدراء المركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني
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باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. اليوم الأحد حركة جزئية شملت سبعة مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ويتعلق الأمر بتعيين كل من:

– مراقب عام للشرطة عجوادي محمد، رئيسا لديوان المدير العام.

– مراقب الشرطة سعيداني الطاهر، مديرا للاستعلامات العامة.

– مراقب الشرطة محند السعيد سي محاند، مديرا للموارد البشرية.

– مراقب عام للشرطة داود محند شريف، مديرا للأمن العمومي.

– مراقب الشرطة بوراوي عبد الحق، مديرا للشرطة العامة.

– مراقب الشرطة مخلوف صالح، مديرا لشرطة الحدود.

– عميد أول للشرطة بن خليفة عز الدين، مديرا للإدارة العامة.

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