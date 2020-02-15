رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين بالولايات

كشف التليفزيون الجزائري، أمسية اليوم السبت، عن حركة في سلك الأمناء العامين عبر ولايات التراب الوطني.
وفيما يلي قائمة الأمناء العامين الجدد، حسب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي كشف عنها التليفيزيون العمومي نقلًا عن رئاسة الجمهورية:
- نحيلة لعرج أمينًا عامًا لولاية أدرار
- مصطفى بوصوار أمينًا عامًا لولاية الأغواط
- حورية عقون أمينًا عامًا لولاية أم البواقي
- عبد العزيبز بهناس أمينًا عامًا لولاية باتنة
- جمال عبد المومن بن حدو أمينًا عامًا لولاية بجاية
- ابراهيم نواصر أمينًا عامًا لولاية بسكر
- مصطفى دحو أمينًا عامًا لولاية البويرة
- توفيق لعيوار أمينًا عامًا لولاية تمنراست
- جمال منسة أمينًا عامًا لولاية تلمسان
- محمد البركة دحاج أمينًا عامًا لولاية تيارت
- مطصفى قريش أمينًا عامًا لولاية تيزي وزو
- محمد دحماني أمينًا عامًا لولاية الجزائر
- بوجمعة صيلع أمينًا عامًا لولاية الجلفة
- عابد بلمهل أمينًا عامًا لولاية سطيف
- محمد قورة أمينًا عامًا لولاية سعيدة
- مولود كانم أمينًا عامًا لولاية سكيكدة
- سليم حريزي أمينًا عامًا لولاية عنابة
- نضال محمود أمينًا عامًا لولاية مستغانم
- لعرج بن عدان أمينًا عامًا لولاية ورقلة
- بوبكر شايب أمينًا عامًا لولاية وهران
- سليمة بوخدمي أمينًا عامًا لولاية البيض
- عبد القادر بن جيمة أمينًا عامًا لولاية برج بوعريريج
- محمد بودراع أمينًا عامًا لولاية بومرداس
- نور السادات بوزيد أمينًا عامًا لولاية تندوف
- عبد القادر مولاي أمينًا عامًا لولاية تيسمسيلت
- عبد العزيز جوادي أمينًا عامًا لولاية الوادي
- مجيد عمور أمينًا عامًا لولاية سوق أهراس
- محمد دلال أمينًا عامًا لولاية تيبازة
- أحمد بلحداد أمينًا عامًا لولاية عين الدفلى
- بن عمر سونة أمينًا عامًا لولاية النعامة
- حسان لباد أمينًا عامًا لولاية غرداية
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