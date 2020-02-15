رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك الأمناء العامين بالولايات

كشف التليفزيون الجزائري، أمسية اليوم السبت، عن حركة في سلك الأمناء العامين عبر ولايات التراب الوطني.

وفيما يلي قائمة الأمناء العامين الجدد، حسب الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي كشف عنها التليفيزيون العمومي نقلًا عن رئاسة الجمهورية: