رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك القضاء

لقيت امرأة و رضيعها مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران من نفس العائلة بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء.
على مستوى الطريق السياربنواحي منطقة عين الرمان…
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية واد سفيون ولاية سيدي بلعباس من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من الخمر.
والتي قدرت بـ 10 آلاف و 250…
لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء بإقليم بلدية واريزان بغليزان.
ونجم الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني…
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