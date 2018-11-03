رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

وخصت الحركة في سلك الدوائر، ترقية 15 إطارا من العنصر النسوي.

بينما تم تحويل 6 مدراء تقنيين والشؤون العامة وترقية 7 إطارات في هذه الوظيفة.

بالإضافة إلى تحويل 5 مدراء للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات في هذه الوظيفة، وفيما يخص المفتشين العامين للولايات، فتم تحويل 3 مفتشين عامين وترقية 9 إطارات في هذه الوظيفة.