رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
أجرى اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن حركة رؤساء الدوائر شملت 92 تحويل و64 ترقية.
وخصت الحركة في سلك الدوائر، ترقية 15 إطارا من العنصر النسوي.
بينما تم تحويل 6 مدراء تقنيين والشؤون العامة وترقية 7 إطارات في هذه الوظيفة.
بالإضافة إلى تحويل 5 مدراء للإدارة المحلية وترقية 9 إطارات في هذه الوظيفة، وفيما يخص المفتشين العامين للولايات، فتم تحويل 3 مفتشين عامين وترقية 9 إطارات في هذه الوظيفة.
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