رئيس الجمهورية يجري لقاءً دوريا مع الصحافة يُبث سهرة اليوم

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيعرض سهرة اليوم على الساعة التاسعة.

وحيب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق الرئيس تبون خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة.

كما سيبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية.

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا.

وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

للتذكير، حل رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا. اليوم الثلاثاء بالجزائر في إطار زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام.

كما سيقوم روكا خلال زيارته إلى الجزائر التي تستمر إلى غاية 17 فيفري بمباحثات مع السلطات الجزائرية وزيارات ميدانية. كما سيكون له بفندق الأوراسي. لقاء مع رؤساء الهلال الأحمر الجزائري لـ 58 ولاية من الوطن والشركاء الوطنيين والدوليين للهلال.

ويعد فرانسيسكو روكا الرئيس الوطني للصليب الأحمر الايطالي. وهو دور يقوم به إلى بالموازاة مع مهامه كرئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

هذا وتعد الاتحادية أكبر شبكة إنسانية في العالم تدعم العمل المحلي للهلال الأحمر والصليب الأحمر في أزيد من 192 بلد. إذ تم هذه الاتحادية الكائن مقرها بباريس قرابة 14 مليون متطوع.

و في نوفمبر الأخير أطلقت الاتحادية نداء استعجاليا من أجل مساعدة الهلال الأحمر الجزائري. لتقديم المساعدة لقرابة 42.000 شخص تضرروا من حرائق الغابات التي سجلت في البلاد.

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