رئيس الجمهورية يجري مباحثات مع نظيره الإيراني بالدوحة
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.
وسمح اللقاء ببحث آليات توطيد العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها. وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. وسفير الجزائر لدى قطر.
للتذكير، يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تدوم يومين.
وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
وقد شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة إلى قطر دامت يومين. تم خلالها توقيع عديد الاتفاقيات.
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تنظيم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.
وقد صرح الرئيس تبون خلال إنطلاق أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر : “أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر، بمناسبة انعقاد القمة المقبلة إن شاء الله”.
وبهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها، دعا رئيس الجمهورية إلى “فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة البحث عن أفضل الطرق والوسائل لضمان أفضل مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية.
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الرئيس تبون: الجزائر كانت رائدة في تطوير الغاز الطبيعي وتثمينه
الرئيس تبون: الجزائر كانت رائدة في تطوير الغاز الطبيعي وتثمينه
كما قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر كانت رائدة في تطوير الغاز الطبيعي وتثمينه.
وأضاف رئيس الجمهورية خلال إنطلاق أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر اليوم الثلاثاء،
أن إنشاء أول وحدة لتصدير الغاز المميع في العالم وتسليم شحنة تجارية إلى محطات تستوقف لتشهد بأن الجزائر كانت منذ ذلك الحين في طليعة التقدم المحرز في هذه الصناعة.
وكشف الرئيس تبون، أن القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تجتمع بعدما يقرب 10 سنوات على انعقاد القمة الأولى.
حيث أبرزت الجزائر بصفتها عضو مؤسس الدور الهام الذي يلعبه الغاز كعامل للتنمية المستدامة. وقد تأكد الدور الإيجابي للغاز الطبيعي خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد.
حيث إعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين الإحتياجات الطاقوية.
وأضاف الرئيس أن القمة تنعقد اليوم في ظرف يميزه العديد من التحديات على غرار الصحة والوصول الى الطاقة والتنمية المستدامة. وهو ظرف يمكن فيه يمكن للمنظمة ان تلعب دورا هاما في مواجهة هذه التحديات.
كما أشار الرئيس أن قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات على مواجهة التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم.
كما أن منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية معترف بها فادرة على جلب الإنتباه للأولويات على غرار حجز المزيد من الفاعلين المقتنعين بالغاز الطبيعي
لرفع التحديات الحالية المستقبلية من خلال انضمام دول جديدة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي.