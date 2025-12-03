إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره البيلاروسي

بقلم أسماء.ع
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

