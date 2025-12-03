الوطني رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره البيلاروسي بقلم أسماء.ع نشر في 03 ديسمبر 2025 - 12:52 تحديث في 03 ديسمبر 2025 - 13:27 شارك غرِّد أرسل 129 0 أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. رابط دائم : https://nhar.tv/ZTCOH اقرأ أيضا واضح: الابتكار التكنولوجي للمؤسسات الناشئة نمط جديد في استهلاك الطاقة الوطني 17 نوفمبر الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدارالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا الوطني 27 نوفمبر وزارة الخارجية تُطلق منصة رقمية جديدة الوطني 23 نوفمبر إطلاق خدمة جديدة للمشتركين في خدمات الهاتف النقال الوطني 01 ديسمبر توسعت إلى وفدي البلدين.. الوزير الأول يجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء المصري الوطني 26 نوفمبر إجلاء صحي مستعجل لبحار فرنسي شمال عين البنيان الوطني 21 نوفمبر استيراد العجلات سيعيد تنظيم سوق الإطارات المطاطية في الجزائر الوطني 17 نوفمبر هذه الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج الوطني 27 نوفمبر إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق غابة الأرهاط بتيبازة الوطني 20 نوفمبر تقلبات جوية.. إنقاذ 13 شخصًا حاصرتهم الثلوج وإخراج 7 سيارات وشاحنة الوطني 27 نوفمبر