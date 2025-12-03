رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره البيلاروسي

نشر في 03 ديسمبر 2025 - 12:52 تحديث في 03 ديسمبر 2025 - 13:27

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية على انفراد مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.