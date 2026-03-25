رئيس الجمهورية يجري محادثات على انفراد مع رئيسة الوزراء الايطالية

أجرى اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني بمقر رئاسة الجمهورية.

وحلت رئيسة مجلس وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، الأربعاء، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان في استقبالها الوزير الأول سيفي غريب. مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة. والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة.

