رئيس الجمهورية يجري محادثات على انفراد مع نظيره التركي 

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، محادثات على انفراد مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، بمطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة.

وحلّ رئيس الجمهورية، ظهر اليوم، بأنقرة في زيارة رسمية إلى تركيا، حيث خصّ باستقبال رسمي من قبل الرئيس التركي أردوغان.

وسيترأس خلالها، الرئيس تبون مناصفةً مع الرئيس أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري-التركي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين.