رئيس الجمهورية يجري محادثات مع مسؤولين روس

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو شملت وفدي البلدين.

كما التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وقبل ذلك، كشف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيلتقي غدا الخميس، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع على اتفاقية جد مهمة.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال استقباله الرئيس تبون تحية في مقر الحكومة في الاتحاد الروسي. قال ميخائيل ميشوستين “تحية طيبة سيدي الرئيس، هذه هي زيارتك الأولى لروسيا. وستجري غدًا محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين”.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي “ستكون الخطوة المهمة هي التوقيع على إعلان حول الشراكة الاستراتيجية المتعمقة. وسيمثل انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد”.

كما تابع رئيس الوزراء الروسي “أنا متأكد من أن حكومتي روسيا الاتحادية والجزائر. ستكفلان تنفيذ جميع الاتفاقات التي سيتم اعتمادها على أعلى مستوى”.

كما ترتبط روسيا والجزائر بعلاقات صداقة وشراكة تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي “كانت بلادنا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر. وساعدت في بناء دولة جديدة ذات سيادة. وبمشاركة مختصين روس، تم بناء عشرات المنشآت الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الجزائر. والتي تشكل أساس الاقتصاد الوطني”.

كما أشار رئيس الوزراء الروسي “نحن نتعاون بنشاط في العديد من المجالات. هذا هو في المقام الأول الطاقة والصناعة والزراعة. ونقترح إطلاق مشاريع مشتركة جديدة بشكل أكثر نشاطًا. في مجالات مثل المجال الرقمي والتقنيات العالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للنقل. يتم التعامل مع هذه القضايا العملية من قبل لجنة حكومية دولية مختلطة. يرأسها من الجانب الروسي وزير الزراعة ديمتري نيكولايفيتش باتروشيف”.