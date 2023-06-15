رئيس الجمهورية يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين

يجري في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات معمقة. حول علاقات البلدين وسبل تعزيزها.

وقد تم استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الكرملين بموسكو من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وخص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي بالكرملين في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا.

واستعرض رئيس الجمهورية رفقة نظيره الروسي مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مستقبلا.