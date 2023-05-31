رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أردوغان 

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع ، رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية خلال المكالمة جدّد له فيها تهانيه الحارّة باسمه الخاص، وباسم الشعب الجزائري، لإعادة انتخابه لعهدة جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي.

وبدوره شكر الرئيس التركي رئيس الجمهورية على تهنئته موجها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا.